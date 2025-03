Calcio a 5: Serie B. Motivazioni diverse in campo, il Villaurea Monreale cade a Regalbuto

Contro gli ennesi, in piena lotta per la vittoria di campionato arriva una sconfitta per 8-0

REGALBUTO, 29 marzo – Si ferma a Regalbuto e si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive del Villaurea Monreale, battuto da una formazione di casa in piena corsa per vincere il campionato e non in vena di regali.

Troppo diversa la dote di motivazioni fra le due squadre che sono scese in campo con obiettivi ben diversi. Mentre per il Villaurea Monreale l’importante infatti era non beccare dannosi cartellini rossi e non subire fastidiosi infortuni, per il Regalbuto c’era l’imperativo categorico di mettere in tasca i tre punti, per giocarsi tutte le fiches nel match di sabato prossimo contro la capolista Marsala.

E il campo, che come sempre non tradisce, con la larga vittoria (8-0) dei padroni di casa, ha messo in evidenza esattamente questa differenza di motivazioni, che nello sport, come nella vita, sono quelle che fanno la differenza.

Il Villaurea Monreale, già in formazione rimaneggiata, ha fatto quel che ha potuto tenendo dignitosamente il campo per buona parte dell’incontro. Poi però, quando c’era da mettere la palla dentro è stata la formazione di casa che ha mostrato il cinismo necessario.

E così Lo Cicero (tripletta), Dall’Onder (doppietta), Ferrante, Chiavetta e Longo hanno maramaldeggiato fino all’ultimo, infliggendo ai salesiani in passivo forse troppo pesante, che probabilmente non avrebbero meritato.

La batosta, però, non aggiunge e non toglie nulla allo splendido campionato del Villaurea Monreale che adesso dovrà concentrarsi sul playoff che (adesso è ufficiale) vedrà la doppia sfida con il Mistral Palermo (la prima al Paladonbosco, la seconda al PalaOreto). E allora sì che ci sarà da emozionarsi e – speriamo – da divertirsi.