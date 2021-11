Calcio, il giovane monrealese Matteo Lanza convocato nella rappresentativa nazione Under 17

Il raduno si terrà a Tirrenia dal 29 novembre al 1° dicembre

LICATA, 23 novembre – Una notizia che farà certamente piacere a tutti gli sportivi montrealesi. Il monrealese, Matteo Lanza, classe 2005, è stato convocato per il raduno della rappresentativa nazionale Under 17 di mister Calogero Sanfratello che si terrà centro di preparazione olimpica di Tirrenia tra il 29 novembre e l'1 dicembre.

Lo rende noto sui social il Licata, società che disputa il campionato di Serie D, nella quale gioca il giovane terzino sinistro monrealese. “Grande soddisfazione in casa gialloblù – si legge – per la prestigiosa convocazione di Lanza che sebbene i suoi 16 anni è già ben integrato con la prima squadra con la quale ha già disputato in questa stagione due presenze in campionato e due in Coppa Italia”.

Matteo Lanza è figlio di Massimo, volto noto del futsal monrealese, che è stato anche il capitano del Monreale calcio a 5 nei primi due anni della sua storia. Il fratello Roberto, invece, è attualmente un giocatore del Palermo calcio a 5, società che milita nel campionato di Serie C1.