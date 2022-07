Ufficiale: il monrealese Matteo Lanza approda all’Empoli in Serie A

Il terzino sinistro classe 2005 sarà aggregato inizialmente alla formazione Primavera

LICATA, 20 luglio – Dopo le voci di radio mercato dei giorni scorsi, oggi è arrivata l’ufficialità: per Matteo Lanza, monrealese, uno dei prospetti più importanti in casa Licata calcio, si aprono le porte della Serie A. Il terzino sinistro, classe 2005, da domani sarà un calciatore dell’Empoli.

Giocherà inizialmente nel campionato Primavera, con la speranza, se le cose dovessero andare bene, di esordire in prima squadra, agli ordini di mister Paolo Zanetti, tecnico dei toscani.

Lanza (nella foto) nella passata stagione ha giocato dapprima da capitano nell’Under 17 regionale del Licata, per poi essere aggregato alla prima squadra da Mister Pippo Romano, dove ha collezionato 17 presenze nel campionato nazionale di serie D, diventando il più giovane ad esordire con la maglia gialloblu. Il giovane monrealese, inoltre, è stato convocato per il raduno della rappresentativa nazionale Under 17 di mister Calogero Sanfratello.

Il giovane “canterano”, campione regionale Under 19 di serie D, vinta nello scorso mese di aprile, sbarcherà in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto da parte dell’Empoli.

Matteo Lanza è figlio di Massimo, volto noto del futsal monrealese, che è stato anche il capitano del Monreale calcio a 5 nei primi due anni della sua storia. Il fratello Roberto, invece, è stato fino alla fine della passata stagione un giocatore del Palermo calcio a 5, società che milita nel campionato di Serie C1. Adesso è stato tesserato dall’altra squadra monrealese, l’Atletico Monreale, nelle cui fila disputerà il campionato di Serie C2 di calcio a 5.