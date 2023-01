Il giovane monrealese Riccardo Sciortino approda alla Primavera del Palermo

Per lui un ritorno a casa dopo quattro anni alla Sampdoria

PALERMO, 12 gennaio – Un gradito ritorno a casa per il calcio di casa nostra. È quello di Riccardo Sciortino, monrealese, centrocampista, classe 2005, che dalla Sampdoria approda alla Primavera del Palermo.

Dopo quattro anni trascorsi proficuamente nel settore giovanile della società blucerchiata, da capitano, Sciortino ha voluto sposare il progetto City Group, considerato che il club rosanero ha deciso di puntare su di lui per rafforzare la formazione Primavera, con un occhio, perchè no, anche alla prima squadra.

Centrocampista centrale, dotato di ottimi fondamentali, bravo nell'organizzazione di gioco, Sciortino nel 2019 si era trasferito al centro tecnico sampdoriano di Bogliasco, dove ha vissuto le ultime stagioni e dove ha avuto modo di confrontarsi con realtà importanti del panorama giovanile del calcio italiano.

Il suo trasferimento è stato ufficializzato dai due club e il ragazzo, pertanto, sarà a disposizione di mister Di Benedetto, già dal prossimo match, quello casalingo contro la Turris.

Soddisfatto il suo procuratore, Pier Davide Dell'Orzo, anch'egli monrealese, che ne ha curato il trasferimento e che è pronto a scommettere sulle qualità del giovane monrealese, per il quale si apre questa importante nuova avventura.