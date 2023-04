Nasce l’associazione ''Torneo dei quartieri e delle frazioni di Monreale''

Curerà tutta la parte organizzativa della manifestazione che l’anno scorso ha riscosso grande successo

MONREALE, 23 aprile – Visto il successo della passata edizione e la volontà di proseguire negli anni con questa manifestazione sportiva è diventata idea comune quella di istituire un’associazione che si occuperà di curare tutta la parte organizzativa e amministrativa del torneo, oltre che dei rapporti con le varie squadre e, soprattutto, con l’amministrazione comunale.

Le attività che verranno svolte dall’associazione però non si fermeranno solo al torneo: sono previste infatti eventi di carattere sociale in collaborazione con altri enti e associazioni del territorio.

La presidenza dell’associazione non poteva che essere affidata ad Alessio Tarallo, organizzatore della passata edizione, il vicepresidente sarà Davide Sorrentino e Sergio Casamento, invece, avrà il ruolo di segretario e responsabile dell’immagine del torneo. Gli altri componenti sono Filippo Tarallo, Massimo Giammona, Giovanni Tripolini e Valentino Mirto.

Nella giornata di ieri si è svolta a Villa Savoia l’ultima riunione tra organizzazione e responsabili delle squadre per definire gli ultimi dettagli tecnici prima dell’inizio del torneo. Alla riunione hanno partecipato anche l’assessore allo Sport, Letizia Sardisco e il consulente del sindaco Salvo Giangreco.