Torneo dei Quartieri, si parte con i sorteggi: ecco i due gironi

Dalle urne di Casa Cultura escono i raggruppamenti delle 12 squadre partecipanti. LE FOTO

MONREALE, 29 aprile - Inizia ufficialmente la seconda edizione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, con il sorteggio dei due gironi e dei calendari che ci accompagneranno questa estate.

I due raggruppamenti sono stati decisi dalle urne di Casa Cultura, dove l'amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Alberto Arcidiacono e dell'assessore allo sport Letizia Sardisco, hanno accompagnato la neonata associazione Torneo dei Quartieri, capeggiata dal presidente Alessio Tarallo e dai suoi fidi collaboratori, nell'estrazione delle palline contenenti i nomi delle squadre partecipanti.

Con le due teste di serie già estratte, ovvero le due finaliste dell'ultima edizione Pezzingoli e San Vito (rispettivamente nel Girone A e nel girone B), le altre 10 formazioni hanno visto, pallina dopo pallina, i loro gironi formarsi. I due raggruppamenti, quindi, sono:

GIRONE A

Pezzingoli

San Martino

Bavera

Villaciambra

San Castrense

Aquino

GIRONE B

San Vito

Carmine

Grisi

Carrubella

Santa Teresa

Pioppo

Dai due gruppi, composti da sei squadre ciascuno, passeranno solo le prime quattro squadre che, come nella passata edizione, si confronteranno poi con i quarti di finale e le eventuali partite di semifinale e finale, in caso di vittoria.

Tutti gli incontri del Torneo saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Monreale News.