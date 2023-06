Calcio: Sikelia Cup. Anche il monrealese Matteo Lanza tra i convocati nella Nazionale Siciliana

La squadra isolana affronterà la Corsica il 10 giugno a Caltanissetta

MONREALE, 2 giugno - Terminata la stagione agonistica, per diversi giocatori non è ancora tempo di andare in vacanza.

Tra i vari impegni al di fuori di quelli della squadra di appartenenza, per diversi calciatori siciliani vi sarà anche il grande onore di vestire la maglia della "Naziunali Siciliana", che scenderà in campo contro la Corsica nella finale della Sikelia Cup, che si terrà il 10 giugno a Caltanissetta.

Tra i nomi convocati dall'ex calciatore professionista Giovanni Marchese, commissario tecnico della formazione sicula, è presente anche il monrealese Matteo Lanza. Giovane terzino, dopo aver accumulato esperienza al Licata, nell'ultima stagione ha giocato in pianta stabile sulla fascia della primavera dell'Empoli, formazione di Serie A. Le prestazioni di Matteo sono sempre state un crescendo, accumulando sempre più complimenti tra campionato e Torneo di Viareggio, sempre giocati con la maglietta della formazione toscana.

Prestazioni che non sono passate inosservate al ct Marchese, che ha deciso di convocarlo nella batteria di difensori che compleanno la retroguardia della Sicilia nella sfida contro la Corsica di questo 10 giugno. Altro grande traguardo per Matteo e la famiglia Lanza, da sempre protagonista nel panorama calcistico monrealese, prima con papà Massimo e poi con i due fratelli di Matteo: il più grande Roberto (vincitore con l'Atletico Monreale della Coppa Sicilia quest'anno e annunciato protagonista dell'edizione in corso del Torneo dei Quartieri con la maglia del Pezzingoli) e il piccolo Alessio, anche lui grande promessa del territorio.

A Matteo facciamo i nostri più sinceri in bocca al lupo per un'altra grande avventura, che cementerà ancora di più il suo nome all'interno delle brillanti stelle del firmamento calcistico monrealese.