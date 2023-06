Calcio: Torneo dei Quartieri. La prima settimana si chiude nel segno di San Vito e Pezzingoli

Dopo i primi sei giorni di partite è chiaro a tutti che le grandi favorite sono le due finaliste dello scorso anno

MONREALE, 4 giugno – Entra nel vivo il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, giunto alla fine della prima giornata dopo una settimana piena di gol ed emozioni.

In sei partite, abbiamo assistito a cinque gol e un pareggio solo, arrivato nell'ultima sfida in ordine cronologico tra Bavera ed Aquino. Abbiamo già parlato dell'incontro tra Pezzingoli e Villaciambra, che ha schiuso il sipario per l'edizione 2023. Nonostante qualche tentennamento iniziale, i vincitori dello scorso torneo si sono imposti sulla squadra di Villaciambra-Malpasso, vincendo in rimonta per 4-1. Stessa sorte ma sviluppo della gara diverso per l'altra finalista della passata edizione, il San Vito, che ha annientato la Carrubella per 9-0.

La gara ha visto l'esordio ufficiale a sé stante della squadra di quartiere nel torneo, visto che l'anno precedente era in un sodalizio tecnico con il Carmine. Esordio, però, tutt'altro da ricordare per i ragazzi di mister Mirto, annichiliti dallo strapotere dei gialloverdi. A mettersi in luce è il solito Roberto Grimaudo, che con una tripletta ha già messo nel mirino il titolo di capocannoniere del torneo, già conquistato l'anno scorso.

In mezzo alle partite delle due teste di serie, lunedì 29 è andata in scena la sfida tra Grisi e Pioppo. Le due frazioni hanno messo in scena uno scontro equilibrato e nei giusti canoni di agonismo, che ha dato ragione ai ragazzi di mister Marchese al 90', con lo scavetto di Candela che mette a tacere le speranze dei tifosi pioppesi. Mercoledì 31 è stata la volta dell'interessante sfida tra San Martino e San Castrense. I ragazzi di frazione sono tra i favoriti del torneo, seppur siano sempre messi un gradino sotto a Pezzingoli e San Vito nelle proiezioni degli addetti ai lavori. L'esordio è stato complicato, risolto da una zampata di Li Manni che ha sancito il 3-2 finale. La prova del San Castrense è stata comunque degna di nota, lasciando ben sperare per il continuo del torneo.

Il primo giugno è stata la volta del ritorno del Carmine come squadra singola, anche se il risultato finale non sorride ai ragazzi di quartiere, battuti al fotofinish dal Santa Teresa grazie alla punizione di Venturella, che imprime sulla pietra il 3-2 finale. Il giorno dopo abbiamo assistito all'ultima partita della settimana prima dello stacco del sabato: l'unico pareggio della giornata, siglato da Aquino e la ritrovata Bavera, è stato comunque uno degli scontri più avvincenti ed interessanti della settimana, risolto e imbrigliatosi una seconda volta in una manciata di secondi. Al gol di Tusa risponde subito la stoccata di Parisi, che di testa firma il definitivo 1-1.

Dopo una settimana, possiamo quindi avere una classifica momentanea dei due raggruppamenti. Ricordiamo che nei due gironi da sei squadre l'una, sono solo le prime quattro a passare e a fregiarsi della possibilità di giocare i quarti di finale. Nel Girone A sono le due squadre favorite, Pezzingoli e San Martino, a intraprendere già una fuga personale, trovandosi nella vetta del gruppo con 3 punti. Ancora a secco San Castrense e Villaciambra, mentre in mezzo sono presenti Aquino e Bavera, che si sono spartiti il punto del pareggio di venerdì. Situazione più definita nel gruppo B, dove San Vito, Santa Teresa e Grisi sono a tre punti, staccando le sconfitte Carrubella, Carmine e Pioppo. Oggi si torna in campo con la seconda giornata: ad aprire le danze sarà la sfida tra Carrubella e Santa Teresa.

CLASSIFICHE DOPO UNA GIORNATA

GIRONE A

PEZZINGOLI 3

SAN MARTINO 3

AQUINO 1

BAVERA 1

SAN CASTRENSE 0

VILLACIAMBRA 0

GIRONE B

SAN VITO 3

GRISÌ 3

SANTA TERESA 3

CARMINE 0

PIOPPO 0

CARRUBELLA 0