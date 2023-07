Calcio: Torneo dei Quartieri. Si chiude la fase a gironi: testa ai Quarti di Finale

Dopo un mese di incontri, adesso si entra nel vivo del Torneo: ecco gli accoppiamenti

MONREALE, 2 luglio - È stato un mese di giugno pieno di emozioni e ribaltoni, di scintille e strette di mano, di bocconi amari o laute soddisfazioni. È il Torneo dei Quartieri, che solamente adesso entrerà nella sua parte più interessante: la fase ad eliminazione diretta.

La quinta giornata della fase a gironi ha delineato gli ultimi verdetti, tra chi si è qualificato e chi si è piazzato meglio. Domenica 25 giugno si è chiusa l'avventura del Carmine che, con una formazione rimaneggiata che vedeva in campo anche il navigato e talentuosissimo mister Massimo Lanza, ha dato filo da torcere al Grisì, che ha strappato i tre punti col 3-0 finale. Il giorno dopo è stato il turno del San Vito, che si è ripreso la leadership del girone B grazie ad un colpo allo scadere di Cabello Sholtz contro uno stoico Santa Teresa.

Martedì sono riprese le attività del Girone A, che ha visto eliminate Villaciambra e San Castrense. Se per la squadra di mister Simonetti il destino era già segnato prima della settimana finale dei gironi, per il San Castrense il verdetto è arrivato proprio martedì, dopo una roboante sconfitta per 7-1 contro il Pezzingoli. Il giorno dopo, un già qualificato Aquino ha battuto 5-1 il Villaciambra, mettendo così a serio rischio il terzo posto della Bavera, impegnato giovedì 29 contro il San Martino. La capolista del girone, però, non è in giornata, mentre il portiere della formazione di quartiere Giuseppe Tafuri si supera, sfoderando diverse parate decisive che hanno congelato il punteggio sull'1-1, regalando il terzo posto ai gialloblù.

Dessert della giornata è stata la sfida decisiva per il passaggio del turno nel Girone B tra Pioppo e Carrubella. Nonostante il vantaggio iniziale della squadra di quartiere, i pioppesi sono riusciti a rimontare, portando a casa vittoria e qualificazione ai quarti con il risultato di 4-2.

Le qualificate sono quindi: San Martino, Pezzingoli, Bavera ed Aquino per il Girone A; San Vito, Grisì, Pioppo e Santa Teresa per il Girone B. Ad incrocio, quindi, possiamo già stilare la lista dei quarti di finale, che vedranno scontrarsi: San Martino-Santa Teresa, Pezzingoli-Pioppo, Grisì-Bavera e San Vito-Aquino. La vincente della sfida tra San Martino e Bavera sfiderà la superstite di Grisì-Bavera, mentre chi avrà la meglio tra Pezzingoli e Pioppo si aggiudicherà l'accesso alla semifinale contro la vincente di San Vito-Aquino. C'è quindi il rischio di assistere al remake della finale dello scorso anno, vinta dagli Orange di mister Paolo Scalia solo ai calci di rigore.

CLASSIFICHE FINALI DELLA FASE A GIRONI

GIRONE A

SAN MARTINO 13

PEZZINGOLI 12

BAVERA 8

AQUINO 7

SAN CASTRENSE 3

VILLACIAMBRA 0

GIRONE B

SAN VITO 13

GRISÌ 13

PIOPPO 7

SANTA TERESA 6

CARMINE 2

CARRUBELLA 1