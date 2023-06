Calcio: Torneo dei Quartieri. San Martino batte Pezzingoli, cade il Santa Teresa

Termina la terza giornata con la grande sfida tra San Martino e Pezzingoli: nel Girone B ritornano davanti Grisi e San Vito

MONREALE, 18 giugno - Si conclude anche la terza giornata del Torneo dei Quartieri. Giro di boa della fase a gironi raggiunto, con le squadre che ormai sanno cosa devono fare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La settimana è iniziata con la sfida tra Carmine e San Vito, incredibilmente equilibrata per quelli che erano i pronostici della vigilia. Alla fine, però, la spunta sempre il San Vito, che grazie ad uno scatto decisivo di Diliberto e un gol di Kumbi, trova le reti necessarie per battere la formazione avversaria, che proprio nel finale rende meno amaro il parziale con Adimino.

Il lunedì è il turno della grande sorpresa del torneo, il Santa Teresa. La squadra di mister Balsano continua a sorprendere, ma stavolta in negativo: contro il Pioppo, infatti, arriva la prima sconfitta nella competizione, a favore della formazione di frazione che mette in saccoccia altri tre punti, che significano quasi sicura qualificazione.

Il giorno dopo inizia la terza giornata anche per il Girone A: in campo Aquino e San Castrense, in uno dei primi veri scontri diretti per la qualificazione ai quarti di finale. A spuntarla sono i ragazzi di frazione: mister Crecco ha letto benissimo la sfida, riuscendo ad andare addirittura in doppio vantaggio grazie alle reti di Ferraro e Testa. A nulla è servito lo sforzo finale del San Castrense, in rete con un bomber a sorpresa Grimaudo (il centrale difensivo ha già messo a referto tre gol).

Mercoledì si conclude il terzo giro di partite per il Girone B: il Grisi prova a tenere il passo del San Vito, nella agibile sfida contro il Carrubella. Neanche il bookmaker più impavido avrebbe messo un risultato diverso, e i ragazzi di frazione confermano quanto pensato con un sonoro 4-0, dove a rubarsi la scena è stato soprattutto Candela, nuovo capocannoniere del torneo con 4 marcature.

Gli ultimi due giorni sono dedicati al Girone A, ma tutti gli occhi sono puntati sulla sfida di giovedì 15 tra San Martino e Pezzingoli: le due squadre sono dichiarate da tutti, per il calcio espresso in queste prime settimane, le due favorite per il torneo. La "finale anticipata", però, è un capolavoro tattico del San Martino, che elude l'offensiva orange riuscendo a portare a casa la vittoria per 2-0 grazie alla deviazione decisiva della barriera sulla punizione di Lo Giudice e al gol di Costantino, nato da una mischia al centro dell'area di rigore. Da segnalare le ottime parate di Bonanno, di cui una su calcio di rigore: grave sintomo di lacune difensive nella retroguardia pezzingolese.

La settimana si conclude con una sfida sulla carta meno appariscente, ma che regala tanti spunti e 90 minuti interessanti: la partita tra Bavera e Villaciambra è stata una tra le più divertenti dell'edizione 2023, risolvendosi a favore dei ragazzi di quartiere che, dopo il vantaggio avversario ad opera di Boka, rimontano grazie alle reti di Marchese, Irosa e Di Dia.

Terza giornata conclusa: qualche somma si può già tirare, mentre per alcune situazioni sarà ancora una volta il campo che avrà l'ultima parola. Nel Girone A è il San Martino a conservare la prima posizione dopo la vittoria sul Pezzingoli, che rimane comunque dietro a tre punti di distanza. Aquino e Bavera ancora a braccetto, ma stavolta sopra il San Castrense, rimasto a 3 a discapito delle due formazioni andate a 4. Ancora dietro il Villaciambra, vicino all'eliminazione. Mentre nel Girone B Grisì e San Vito guardano tutti dall'alto, sfruttando la caduta del Santa Teresa per mano del Pioppo, che si attesta in quarta posizione. Dietro e lontane Carmine e Carrubella, anche loro vicine all'eliminazione.

Oggi si torna in campo per la quarta giornata: a bagnare la settimana saranno Grisì e Santa Teresa in uno scontro al vertice che deciderà le sorti del Girone B. Fischio d'inizio alle 20:30 al Campo Conca d'oro.

CLASSIFICHE DOPO TRE GIORNATE

GIRONE A

SAN MARTINO 9

PEZZINGOLI 6

AQUINO 4

BAVERA 4

SAN CASTRENSE 3

VILLACIAMBRA 0

GIRONE B

SAN VITO 7

GRISÌ 7

SANTA TERESA 6

PIOPPO 4

CARMINE 1

CARRUBELLA 0