Torneo dei Quartieri 2024, si gira un cortometraggio spot

L’organizzazione entra nel vivo: il 25 maggio la serata di presentazione

MONREALE, 16 aprile – Nella mattinata di sabato scorso l’associazione Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale ha iniziato a girare il video che sarà proiettato sabato 25 maggio in occasione della presentazione dell’edizione 2024 del torneo.



In questa occasione l’organizzazione ha voluto coinvolgere tutta la cittadinanza e non solo i giocatori per rendere protagoniste anche le persone di tutti i quartieri e delle frazioni che vivono ogni giorno la loro appartenenza. Tante scene ricche di ironia che sono state girate e altre che ancora si devono girare nei restanti quartieri.

“Il torneo dei quartieri – afferma l’organizzatore Alessio Tarallo, presidente dell’associazione (nella foto)– è sentito da tutta la cittadinanza monrealese, come testimoniano le migliaia di persone che nelle scorse edizioni hanno affollato gli spalti del Conca d’Oro e per questo abbiamo deciso di far partecipare tante persone a questo video. Delle riprese si stanno occupando i ragazzi di Agarinto azienda dei fratelli Messina monrealesi doc”.

Nel frattempo l’organizzazione è già a buon punto: il 25 maggio sarà la serata della presentazione delle squadre, della formazione dei gironi e dei calendari: un momento da vivere con l’intera cittadinanza. Il 2 giugno, invece, partirà il torneo vero e proprio. 37 partite che ci porteranno alla finalissima del 21 luglio.

“Stiamo dando grande continuità a questo bellissimo progetto – aggiunge Tarallo – ormai il Torneo dei Quartieri è quell’evento sportivo atteso da tutta la città e questo era il nostro obiettivo. Ogni anno stiamo migliorando sempre di più soprattutto dal punto di vista del regolamento per portare il torneo ad un alto livello. Stiamo lavorando, mancano poco meno di due mesi e torneremo nel nuovo Conca D’Oro”.