Calcio: presentata ieri l'edizione 2024 del Torneo dei Quartieri

Dopo la presentazione delle squadre, è stato effettuato il sorteggio dei gironi. Presente anche l'ex Palermo Mario Alberto Santana. LE FOTO

MONREALE, 26 maggio - È stato solo un antipasto, un piccolo assaggio di una nuova estate che ci aspetta, ormai come fosse diventata (di nuovo) una tradizione, da ben tre anni.



Con la presentazione in Piazza Guglielmo, inizia ufficialmente il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, anno 2024.

Condotto dal nostro direttore Enzo Ganci e dalla giornalista palermitana Giulia Fazio, lo show della serata si è diviso in tre parti: prima la presentazione del torneo (con la consegna della coppa, il Tritone del Rutelli, da parte di Giovanni Salamone, capitano del San Martino campione in carica) seguita da un breve video prodotto da Agarinto, poi la presentazione delle 12 squadre partecipanti ed infine il sorteggio dei due gironi.

In mezzo qualche stacchetto, come la presenza di Mario Alberto Santana, ex nazionale argentino del Palermo, di una delegazione della ASC Arbitri Palermo e dell'amministrazione comunale. Le dodici squadre si sono susseguite sul palco di Piazza Guglielmo, mostrando per la prima volta le loro liste.

Il sorteggio, infine, ha prodotto questo esito: nel Girone A sono state inserite San Martino delle Scale, Grisì, Bavera, Aquino, Santa Teresa e Villaciambra. Nell'altro raggruppamento, il girone B, San Vito, Pezzingoli, Carrubella, Carmine, Pioppo e San Castrense.

Il torneo inizierà il 21 giugno, in attesa del completamento dei lavori, seguiti dall'architetto Albanese, del campo Conca d'oro, che a breve avrà finalmente un manto erboso. Monreale già ferme: l'atmosfera del Torneo dei Quartieri è tornata in città.