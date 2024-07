Calcio: Torneo dei Quartieri. Termina anche la seconda settimana, pronti per il gran finale della fase a gironi

Tante sorprese in ogni raggruppamento: tutte le formazioni possono ancora qualificarsi ai quarti

MONREALE, 20 luglio - È terminata anche la seconda settimana del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale 2024. Il programma continua a procedere spedito, nonostante il ritmo sostenuto che l'organizzazione ha scelto di intraprendere per chiudere la competizione entro la data della finalissima, il 4 agosto.



I risultati pirotecnici e le grandi sorprese stanno mantenendo tutte le formazioni ancora in lizza per la qualificazione ai quarti di finale, escluso il Grisì che ha abbandonato la competizione dopo la prima giornata. Tolte infatti San Martino e Pezzingoli, squadre dominatrici del loro girone, tutte le altre compagini possono ancora sognare di ottenere il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Partendo dal Girone A, dopo il San Martino a punteggio pieno (12 punti), vi è la Bavera, che dopo i due pareggi nelle prime due gare si è risvegliata battendo nettamente il Santa Teresa. I ragazzi di mister Chiovaro, sorpresa della prima settimana di gare, hanno subito due sconfitte consecutive che li hanno fatti tramontare al quarto posto momentaneo, superati anche dall'Aquino che (con 7 punti in cascina) ha già terminato la sua fase a gironi e riposerà per la quinta giornata. Fanalino di coda il Villaciambra a 4 punti: oggi la squadra di mister Simonetti giocherà proprio contro Santa Teresa (sopra a 6 punti), per decidere chi sarà la quarta ed ultima qualificata del girone.

Nell'altro emisfero del torneo, la sorpresa più evidente è il rendimento intermittente del San Vito. Una delle squadre protagoniste della storia del Torneo sta vivendo un momento di difficoltà non indifferente, testimoniato dall'ultima batosta subita dal Carmine, vincente per 6-2. Il girone vede un dominatore chiaro (Pezzingoli, a 12 punti) e ben tre squadre a 6, Carmine, Carrubella e proprio San Vito. Seguono a 3 punti Pioppo e San Castrense: ancora chiunque tra queste cinque squadre può strappare la qualificazione alla prossima fase, in qualsiasi posizionamento.

Questo rende l'idea di che Torneo stiamo vivendo, costellato di grande giocate e pieno di risultati incredibili. Uno spettacolo per gli occhi e per la passione del tifo monrealese, cuore pulsante delle serate al Campo Conca d'oro. La quinta giornata, come detto prima, inizia già oggi: Santa Teresa-Villaciambra daranno il via all'ultimo ballo della fase a gironi, che si chiuderà giorno 22 luglio, per poi dare spazio alla fase ad eliminazione diretta dove, ovviamente, sarà vietato sbagliare.