Calcio. Seconda Categoria: Oggi test casalingo per la Conca d’Oro: arrivano gli imbattuti dell’Isola delle Femmine

Match valido per la 9ª giornata di campionato, fischio d’inizio alle 15,30

MONREALE, 23 novembre - Allo stato di fatto, il bilancio della squadra guidata da Sergio Maggio, dopo 8 giornate, può essere considerato del tutto positivo, in considerazione dei risultati ottenuti e, soprattutto, dei prossimi appuntamenti in calendario, relativi a match che escludono scontri diretti, contro squadre d’alta classifica.

I test più importanti, infatti, sono già stati oggetto di cronaca. I rossoblu, questo pomeriggio, in occasione del match valido per la 9a giornata di campionato del girone B, scenderanno in campo con un patrimonio di 17 punti, occupando la seconda posizione in classifica e tallonando il Sicilia Football Club, distante una sola unità, domani impegnato in uno scontro insidioso all’ombra del castello di Caccamo, contro i giallorossi, fermi al 4° posto dopo il turno di riposo osservato nella scorsa giornata.

Capitan Arena e compagni, dunque, avranno l’obbligo, tra le mura amiche, di tenere sempre alta la concentrazione nell’intento di guadagnare il pieno bottino al termine dei 90’ regolamentari, sulla scia dei risultati positivi maturati fino ad ora. Sul fronte opposto, stavolta, troveranno i ragazzi del Città di Isola delle Femmine, ancora imbattuti dopo 7 partite, i quali godono del 5o posto in classifica con 2 vittorie e 5 pareggi. L’obiettivo dei padroni di casa, è quello di far cadere per la prima volta gli isolani, all’interno del fortino normanno. Il fischio d’inizio sarà alle 15:30: dirigerà il signor Giorgio Biagio Ciaccio della sezione di Palermo.