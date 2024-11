Calcio: Seconda Categoria. Domani la Conca d’Oro sfida la Virtus Athena

Match valido per la 10ª giornata di campionato, ultima di andata. Fischio d’inizio alle 16,30

MONREALE, 29 novembre - Un ultimo sforzo e poi il riposo: il match di domani, che vedrà la Conca D’Oro affrontare la Virtus Athena, stabilirà, di fatto, la partita finale di questo girone d’andata per i normanni, in considerazione del fatto che dovranno osservare un turno di sosta, secondo il calendario, in occasione della prossima giornata di campionato.

I rossoblù, provengono da un pareggio maturato tra le mura amiche lo scorso sabato, a seguito del match terminato per 1 a 1 contro il Città di Isola delle Femmine. L’obiettivo, match, ovvero quello di ottenere il massimo punteggio in questo promo rush finale, in termini di risultati, è stato limitato dalla formazione isolana, ancora imbattuta, nonostante le importanti occasioni da gol create da capitan Arena e compagni. Domani, dunque, sarà necessario blindare la posizione in classifica guadagnata.

I monrealesi, bloccati al secondo posto con 18 punti, hanno l’opportunità di raggiungere il Sicilia Football Club a quota 21, con i palermitani fermi per rifiatare in occasione di questa 10a giornata di campionato. Seguono lo Sferracavallo a 16 con il Real Caccamo dietro di una sola unità. Il roster avversario, invece, gode di appena 5 punti, ottenuti negli 8 match disputati. La Virtus Athena, occupa le parti basse della classifica a seguito dell’unica vittoria ottenuta, qcontro Sciara alla prima giornata di campionato, di 2 pareggi e di 5 sconfitte. Sulla carta, si tratta di una gara abbordabile ma il calcio, com’è noto, non esclude colpi di scena. La formazione di Via Messina Marine, ha già ostacolato in questa stagione proprio la capolista, lo scorso 27 ottobre, con un risultato di 0 a 0, dimostrando di essere una squadra ostica.

Tuttavia, i ragazzi di mister Maggio, non possono permettersi di sbagliare: il turno di riposo, la prossima settimana, non darebbe loro la possibilità di giocarsi l’ultima carta, prima della sosta natalizia. L’appuntamento, domani, è fissato alle 16:30 al campo Conca D’Oro di Monreale. L’arbitro designato, è il signor Simone Ferraro della sezione di Caltanissetta. Il destino della formazione normanna, passerà, ancora una volta, dal manto sintetico di casa.