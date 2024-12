Calcio: Seconda Categoria. La Conca d’Oro vira al secondo posto e continua a sperare

Lieve rammarico per qualche punto perso. Intanto la società si muove sul mercato

MONREALE, 9 dicembre - Al termine dell’11ª giornata di campionato, i monrealesi, nonostante il turno di riposo, restano posizionati al secondo posto in classifica con un patrimonio di 21 punti che consente loro di valutare positivamente il bilancio parziale di questa stagione, progettata per raggiungere importanti traguardi.

Gli obiettivi societari, infatti, sono ancora raggiungibili. I normanni, a seguito dei risultati appena maturati, restano a meno 3 dal vertice, occupato dal Sicilia Football Club, con alle spalle il Real Caccamo, distante 2 unità. L’attuale capolista, nella giornata di sabato, è uscita vittoriosa dal campo dello Sferracavallo con un risultato di 1 a 2, riappropriandosi della prima posizione. All’ombra del castello caccamese, invece, i padroni di casa hanno superato l’Academy Lampedusa per 1 rete a 0.

Tuttavia, l’importante esperienza dei rossoblù, pone una serie di riflessioni in termini di occasioni sprecate che avrebbero potuto permettere di scrivere cronache maggiormente migliori. Pesano infatti i punti perduti, in più occasioni, durante il tragitto. Da attenzionare, è certamente il match della 6a giornata terminato 1 a 1, ovvero quello disputato in quel dello Sport Village Tommaso Natale in cui, il Sicilia Football Club, è riuscito a beffare capitan Arena e compagni all’ultimo secondo dei minuti di recupero, approfittandone di un momento di caos totale, a gioco fermo. Ma non solo. Al vaglio della lente di ingrandimento, c’è sicuramente la gara disputata contro Città di Isola delle Femmine, giocata tra le mura amiche, in occasione del test numero 9.

Lì, i ragazzi di mister Maggio, hanno sprecato prima l’opportunità del raddoppio con un calcio di rigore e, successivamente, creato tante azioni da gol non concretizzate, consentendo agli isolani di riagganciare il risultato, secondo la dura legge del gol. Episodi, questi, che hanno negato alla rosa monrealese di godere di un punteggio maggiore in termini di classifica. Ciononostante, è possibile esprimere un giudizio del tutto positivo nei confronti della Conca d’Oro, i cui vertici della dirigenza hanno già avviato una serie di interlocuzioni in chiave di mercato, in vista dei restanti 10 test.

Intanto, continuano le sedute di allenamento per preparare al meglio il match di Coppa Trinacria, in programma sabato prossimo alle 14,30 in trasferta, contro Polisportiva Ficarazzi.