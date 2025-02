Calcio: il monrealese Cristiano Dell’Orzo convocato nella Rappresentativa Lega Pro U17

È l’unico siciliano chiamato in causa da mister Arrigoni

TRAPANI, 19 febbraio – Il monrealese Cristiano Dell’Orzo, classe 2008, trequartista della formazione Under 17 nazionale, attualmente in forza al Trapani, è stato convocato al raduno della rappresentativa nazionale di Lega Pro U17 che si tiene in questi giorni al centro sportivo “Mainardi” di Collecchio, provincia di Parma.

La rappresentativa di Lega Pro U17, allenata da Daniele Arrigoni, ha disputato oggi una gara amichevole con il Parma U17. Nel corso della partita, vinta per 6-0 dalla rappresentativa, il ragazzo ha fatto pure gol. Cristiano dell’Orzo è l’unico siciliano convocato al raduno. Il giovane calciatore granata ha all’attivo 10 gol con la maglia del Trapani. È un figlio d’arte, perchè il suo papà è Pier Davide Dell’Orzo, vecchia conoscenza dei campi dilettantistici della Sicilia, che ha vestito pure la maglia del Monreale ed attuale coordinatore del settore giovanile del Trapani.

Il giovane attaccante non ha nascosto la sua gioia per la chiamata nella Rappresentativa Nazionale di Lega Pro Under 17. Una convocazione da lui particolarmente ambita, il premio per un grande lavoro svolto in campo: «Dopo questa convocazione ho provato una gioia immensa che mi ero imposto già da inizio campionato. Provo molto orgoglio a rappresentare la Sicilia essendo l’unico siciliano sono entusiasta».