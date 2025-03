Viareggio Cup 2025: Mattia Maggio convocato nella Rappresentativa di Serie D

Il monrealese è l’unico siciliano nella lista dei 23 giocatori scelti da mister Giannichedda

MONREALE, 13 marzo - Il monrealese Mattia Maggio (nella foto) si conferma, per la quarta volta, tra i migliori Under 19 del massimo campionato dilettantistico e, domattina, partirà alla volta di della città toscana per difendere i colori della Rappresentativa Serie D in occasione della 75ª edizione della Viareggio Cup.

Il difensore, in forza alla Nuova Igea Virtus, è l’unico siciliano presente nel taccuino dei 23 giocatori selezionati da mister Giannichedda, tra i 167 club di serie D. La nazionale di calcio dilettantistica, dovrà sostenere il Girone 6 del gruppo B ed esordirà martedì 18 marzo alle 15 a Badesse, in provincia di Siena, contro la primavera della Ternana. Nella fase ad eliminazione, dovrà inoltre affrontare lo UYSS New York e l’Olympique Thiessois, rispettivamente il 20 ed il 22 marzo. È un traguardo importante per il classe 2007 il quale, dopo le 3 convocazioni selettive, è riuscito ad imporsi tra i profili più interessanti della categoria, lasciando pochi dubbi al tecnico laziale.