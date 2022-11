Non ci fu interruzione di pubblico servizio, la protesta degli animalisti finisce in prescrizione

In molti ricordano ancora l'invasione del municipio del 31 maggio 2014

PALERMO, 28 novembre - Finisce con la prescrizione la vicenda, diventata famosa, dell'occupazione del palazzo del municipio da parte di un gruppo di animalisti, avvenuta il 31 maggio del 2014.

Oggi, infatti, dopo 8 anni, oggi il giudice monocratico della IV sezione penale del tribunale di Palermo, accogliendo la richiesta della difesa, ha ritenuto prescritti i reati di invasione di uffici pubblici e interruzione di pubbliche riunioni, che era stato addebitato ad un gruppo di animalisti, tra cui la monrealese Silvana Lo Jacono.

Quel giorno, in pieno clima elettorale, i rappresentanti di associazioni di difesa del cane e di animali in genere, per denunciare le condizioni in cui venivano tenuti alcuni cani, affidati all'amministrazione comunale e per segnalare la mancata realizzazione di spazi comunali destinati al ricovero di animali, avevano in più occasioni chiesto incontri con rappresentanti del Comune per trovare una soluzione a tutela dei quadrupedi.

Stante il silenzio istituzionale, la Lo Jacono unitamente ad altre 7 persone impegnate nelle iniziative a difesa degli animali, decidevano di protestare all'interno del Palazzo di Città, portando con loro diversi cuccioli.

Dopo una serie di inviti a lasciare i locali pubblici, le sette persone venivano denunciate alla Procura della Repubblica. La difesa della Lo Jacono Silvana, composta dagli avvocati Salvino e Giada Caputo e Francesca Fucaloro con la ammissione di numerosi testimoni, dimostrava la non interruzione di pubbliche funzioni e che la manifestazione aveva semplicemente lo scopo di richiamare l'attenzione del Comune sulla drammatica vicenda degli animali in abbandono.