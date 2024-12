Avrebbe falsificato atti di collaudo per un permesso a costruire, il giudice dispone l’archiviazione

La vicenda riguarda un fabbricato ubicato tra Monreale e San Giuseppe Jato

PALERMO,11 dicembre – D.M., noto professionista residente a San Giuseppe Jato, aveva redatto gli atti progettuali e tecnici e aveva formulato anche la documentazione relativa ad un permesso di costruzione di un fabbricato (…)

(…) per conto di un privato sito nel territorio compreso tra i Comuni di Monreale e di San Giuseppe Jato da adibire a magazzino, a servizio della conduzione di un vasto fondo agricolo ed in parte per civile abitazione. Il Comune di San Giuseppe Jato rilasciava la richiesta autorizzazione emettendo e notificando il relativo provvedimento tecnico-amministrativo. Dopo anni dalla emissione dell’autorizzazione veniva notificato a D.M., unitamente ad altri soggetti, da parte del Giudice per le Indagini presso il Tribunale di Palermo, avviso di proroga delle indagini preliminari per i reati di truffa, abuso di ufficio, violazione di norme urbanistiche e falso, in concorso.

Dopo la notifica il professionista assistito dagli avvocati Salvino e Giada Caputo, chiedeva di essere sottoposto ad interrogatorio al fine di dimostrare la propria estraneità alle gravi accuse rivolte. La difesa presentava inoltre attività di indagini difensive con produzione di documenti di natura tecnica ed amministrativa chiedendo intanto lo stralcio della posizione processuale di D.M. con gli altri coimputati. Peraltro il professionista dimostrava di non avere avuto alcun ruolo di natura amministrativa o urbanistica, essendosi limitato soltanto alla predisposizione di atti di natura tecnica.

Dopo un anno di indagini la Procura della Repubblica accogliendo le argomentazioni formulate dai difensori, chiedeva l’archiviazione di tutte le accuse contestate al professionista. Giorni fa il Giudice per le Indagini preliminari emetteva sentenza di archiviazione. “Dopo quasi due anni – hanno affermato gli avvocati Salvino e Giada Caputo – per D.M. arriva la parola fine di una vicenda spiacevole che ha condizionato la sua vita professionale e familiare”.