La Procura della Repubblica di Frosinone dispone l'esame autoptico sul decesso di Salvatore Lupo

Frattanto la Procura di Palermo apre un fascicolo

PALERMO, 17 dicembre Si terrà venerdì 19 dicembre presso l'ospedale civile di Frosinone l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso di Salvatore Lupo avvenuto all'interno del carcere di Frosinone. Lo ufficializza l’avvocato Salvino Caputo, legale della famiglia Lupo, assieme gli avvocati Mauro Torti e Valentina Castellucci.

Alle 10.30 avverrà il conferimento dell'incarico al medico legale da parte del sostituto procuratore della Repubblica Adolfo Colella. In quella sede verrà nominato il consulente della difesa dei familiari del giovane. “Abbiano chiesto – l afferma Salvino Caputo – anche la presenza di uno specialista in tossicologia per chiarire qualunque causa del decesso. È molto strano che un giovane di 31 anni, che praticava sport all'interno del penitenziario e che godeva di ottima salute possa morire improvvisamente. Ho anche appreso con condivisione la decisione della Procura della Repubblica di Palermo di aprire un fascicolo di indagine sul decesso di Lupo”.