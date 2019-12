Scambio di auguri natalizi oggi in Sala Rossa fra l’amministrazione comunale e l’arcidiocesi

Scambio di auguri natalizi oggi in Sala Rossa fra l’amministrazione comunale e l’arcidiocesi

All’iniziativa presenti l’Arma dei carabinieri e numerosi dipendenti del Comune

MONREALE, 19 dicembre – Tradizionale scambio di auguri stamattina in Sala Rossa. La cerimonia ha avuto inizio con la Santa messa celebrata dall’arcivescovo Michele Pennisi, che ha portato la benedizione all’amministrazione comunale

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Alberto Arcidiacono insieme al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, alla Giunta comunale, al segretario generale del Comune Francesco Fragale e a molti dipendenti “Le festività natalizie rappresentano un momento di grande riflessione e di condivisione - ha dichiarato il sindaco Arcidiacono - sono felice di constatare l’armonia e la partecipazione di tutti voi dipendenti e di quanta dedizione e impegno mettiate in questo momento nel vostro lavoro per risollevare le sorti dell’ente. Unitamente all’intera amministrazione comunale, intendo porgere a tutti voi ed alle vostre famiglie i più sinceri auguri di buon Natale e felice anno”.

Presenti fra gli altri, il Comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, tenente colonnello Luigi De Simone e il comandante della Stazione, luogotenente Salvatore Biddeci. Il segretario generale del Comune Francesco Fragale, nello scambio augurale con gli amministratori, rivolgendosi ai dipendenti ia invitato tutti a mettere amore nel proprio lavoro.

La cerimonia si è conclusa con l’augurio del presidente del Consiglio Marco Intravaia il quale ha ringraziato l’arcivescovo Pennisi sottolineando la perfetta sintonia tra Comune e Chiesa.

Intravaia ha espresso soddisfazione per aver re-istituito al Comune la tradizionale messa di Natale e lo scambio di auguri con l’amministrazione e i dipendenti comunali “che non si faceva da diversi anni, sempre in un’ottica di collaborazione tra l’arcidiocesi e l’amministrazione, nel portare avanti iniziative a sostegno del territorio e dei cittadini”.