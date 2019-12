Vita dura per gli automobilisti indisciplinati: vasi anti-sosta selvaggia in piazza Vittorio Emanuele

Vita dura per gli automobilisti indisciplinati: vasi anti-sosta selvaggia in piazza Vittorio Emanuele

Sono stati piazzati stamattina sotto il municipio e accanto alla cattedrale. LE FOTO

MONREALE, 20 dicembre – Parcheggio selvaggio in piazza Vittorio Emanuele, soprattutto la sera quando è terminato l’orario di servizio della Polizia Municipale? Arrivano i vasi di fiori che renderanno dura la vita degli automobilisti.

Sono stati posizionati stamattina nella parte della piazza che costeggia la cattedrale e in quella sotto il municipio, in modo da impedire la sosta. Il provvedimento, nelle intenzioni dell’amministrazione, tende a rendere più vivibile piazza Vittorio Emanuele, che se durante le ore diurne, riesce a mantenere un aspetto normale, purtroppo diventa teatro di una condotta scriteriata da parte di molti cittadini soprattutto nelle ore notturne del weekend, quando lo spazio viene trasformato in un vero e proprio parcheggio abusivo, con buona pace dell’ordine e del decoro.

Frattanto, fa sapere l’amministrazione comunale, le telecamere sono già entrate in funzione e agevoleranno il controllo del luogo, proprio davanti il duomo, come è noto, entrato a far parte del patrimonio dell’Unesco.



Articoli correlati I cinque cani di piazza Vittorio Emanuele, non il migliore spot per un monumento Unesco