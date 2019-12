Ieri in aula consiliare la cerimonia di consegna dei Feel Rouge Awards 2019

Numerosi i riconoscimenti consegnati dal patron della web tv, Carlo Valenti. LE FOTO

MONREALE, 21 dicembre – Si è svolta ieri nell’aula consiliare “Biagio Giordano”la cerimonia di consegna dei “Feel Rouge Awards 2019”, i riconoscimenti attribuiti a vari personaggi del mondo dello sport, del giornalismo, della musica e del volontariato, assegnati dalla web tv “Feel Rouge”, che opera sul territorio da 17 anni, con la firma del “patron” Carlo Valenti”.

La cerimonia, presentata dallo stesso Valenti e da Monia Arizzi, si è svolta alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore ai Beni Culturali, Ignazio Davì. Sul palco allestito nella sala sono saliti il Country Time Club (per avere riportato a Palermo gli Internazionali WTA di Tennis); il Telimar (per la promozione in serie A1 di pallanuoto maschile); la Polisportiva Calcio Sicilia (qualificata alle final six giovanili negli ultimi cinque anni); il Green Basket (per avere creato un network con 16 società del settore giovanile); la SSD Palermo Calcio Femminile; Tornei Giovanili di Sicilia; Tecnonaval team canoa; Sergio Davì (per la traversata in gommone Palermo-New York); l’Associazione Spia per il progetto Spia Camp; Luigi Perollo, direttore di TRM; Andrea Perniciaro, direttore responsabile di Palermotoday; La Tr3 di Marsala; Giovanni Nanfa per la sua carriera di uomo di spettacolo; la FIJLKAM (per i Campionati Assoluti Italiani Ju Jitsu di Catania); Giglio.com; Edoardo Chifari; Giorgia Butera, il Comune di Cinisi (record di visualizzazione in diretta streaming durante il Carnevale) e Daria Biancardi (vincitrice della XII edizione di New York Canta).

Sono stati attribuiti, inoltre, riconoscimenti speciali alla memoria a Marcello Clausi, fondatore e direttor edella rivista “Cult”, alla famiglia Ruvolo (per il costante impegno nella prevenzione degli incidenti stradali dei giovani, dopo la scomparsa del figlio Carlo, canoista), ai giornalisti Roberto Gueli e Nino Randazzo, a Piero Caccamo ed a Wisser Cafè.

Le foto della Gallery sono di Asja La Torre