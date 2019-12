Al via la mostra fotografica ''Palermo arabo normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale''

È stata inaugurata ieri. Sarà visitabile fino al 6 gennaio

MONREALE, 22 dicembre – È stata inaugurata ieri sera presso il Complesso Guglielmo II, la mostra fotografica sul sito "Palermo arabo normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale", che racchiude al suo interno una interessante esposizione fotografica.

La mostra racconta attraverso una serie di pannelli espositivi la storia dei luoghi del sito seriale ed in particolare le tappe fondamentali che hanno portato al riconoscimento del suo eccezionale valore universale.

Il repertorio espositivo mette in luce le bellezze, gli scorci, i paesaggi caratteristici di luoghi noti o meno conosciuti del percorso arabo normanno attraversando gli spazi più suggestivi rappresentati in particolar modo dalle cattedrali di Palermo, Monreale e Cefalù.

Ad inaugurare l’apertura al pubblico dell’esposizione sono intervenuti l’assessore comunale ai Beni Culturali e Unesco Ignazio Davi’, l’assessore alla Cultura Rosanna Giannetto, la vicepresidente del Consiglio comunale Letizia Sardisco e il direttore della fondazione Unesco Sicilia Aurelio Angelini. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20, la domenica e i festivi dalle 10 alle 14.