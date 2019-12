''Più sicuri insieme'': anche a Monreale la campagna informativa del Viminale contro le truffe agli anziani

Gli anziani potranno prendere parte alle attività formative sul tema della prevenzione delle truffe previste dal progetto

MONREALE, 26 dicembre – Prevenire il fenomeno dei raggiri e delle truffe ai danni degli anziani è lo scopo della campagna di sensibilizzazione e delle attività progettuali portate avanti dalla Questura di Palermo e dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Monreale in favore degli anziani nell’ambito della campagna nazionale di prevenzione delle truffe.

In particolare, le attività sono inserite nella progettazione nazionale a cura del Viminale dal titolo “Più sicuri insieme”.

Durante il primo incontro più di 100 anziani in visita alla caserma Lungaro hanno infatti potuto seguire consigli e iniziative per difendersi dai malintenzionati ed accogliere suggerimenti su come proteggersi dai tentativi di inganno.

La presentazione della campagna si è tenuta presso la Chiesa di S. Antonino di Palermo, alla presenza del Prefetto di Palermo Antonella De Miro, e dei rappresentanti di Questura, Associazione nazionale Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri, e gli anziani coinvolti hanno potuto seguire un secondo momento informativo sul tema della prevenzione nell’ambito del progetto.

La campagna di informazione ha lo scopo di contrastare, attraverso la conoscenza dei fenomeni e la necessaria formazione, i reati e le truffe ai danni degli anziani, rilanciando la sinergia tra tutte le forze dell’ordine e le associazioni del territorio che si occupano di attività a favore della terza età.

Ancora una volta si conferma l’impegno dell’Associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale e lo spirito della sua missione rivolta al servizio della gente ed in particolare delle categorie sociali più vulnerabili e più esposte tra cui proprio gli anziani.

Anche a Monreale sarà dunque possibile prendere parte alle attività progettuali relative alla campagna di sensibilizzazione anti truffa.

L’appello è dunque rivolto alle associazioni di volontariato per anziani, centri aggregativi anziani e case di riposo che potranno contattare la segreteria dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Monreale, rivolgendosi a Francesca Mannino al numero 349 2966777, per l’organizzazione di incontri sul tema.