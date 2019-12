Emozioni ieri sera in Collegiata con il concerto dell’associazione musicale Guglielmo II

Conclusione con la celebre Radeztzy March con il pubblico che ha battuto le mani a tempo di musica

MONREALE, 29 dicembre – Bella musica e tante emozioni ieri sera con il concerto dell’associazione musicale “Guglielmo II”, che si è tenuto in Collegiata. L’evento era organizzato dalla confraternita del SS.Crocifisso ed ha visto l’esibizione della banda monrealese che ha intrattenuto i presenti per oltre un’ora.

Il gruppo, ben diretto dal maestro Giovanni La Mattina, ha dato vita ad un’esibizione in due parti, nella quale i brani proposti hanno spaziato dal genere cinematografico, con un lungo omaggio al grande maestro Ennio Morricone, a quello della tradizione natalizia, passando pure per altri generi, comunque apprezzati dal pubblico.

Ed alla fine, con gli ascoltatori in piedi per l’applauso finale, proprio su richiesta della platea. è arrivato il bis, con la Collegiata che per qualche minuto si è trasformata nella sala del consueto concerto di fine anno tenuto dall’Orchestra Filarmonica di Vienna e sono partite le note della celeberrima Radetzy March. Il pubblico ha gradito e, come sempre accade ha battuto le mani a tempo di musica.