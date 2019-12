Si è spento Salvino Cimino: l’amicizia leale il suo più grande valore

È stato per tanti anni un funzionario del Comune. Aveva 80 anni

MONREALE, 30 dicembre – Non avrei mai voluto scrivere queste brevi e tristi righe, ma sento di dovere onorare la memoria di un amico carissimo anche a nome dei tanti suoi amici. Si è spento ieri sera, stroncato da un male incurabile, Salvino Cimino.

Non sono pochi coloro che Lo hanno conosciuto e stimato per il suo carattere gioviale e generoso, per la sua capacità di suscitare simpatia, per il suo alto senso del dovere e di responsabilità dimostrati nei molteplici ruoli che ha assunto al servizio della nostra città. Nato nel ’39 aveva da poco compiuto 80 anni, un anniversario che i familiari ed i suoi amici non hanno potuto festeggiare come avrebbero desiderato.

Nei suoi anni giovanili si era formato nella Fuci, guidata da Monsignor Luigi Bommarito, un tempo ricco di fraternità, di entusiasmo, di generosità, ma anche di studio serio e profondo.

Qui aveva conosciuto Erina che diventerà la sua inseparabile moglie e madre delle sue adorate figlie Mirella e Rossella e nonna di due carissimi nipoti, Giorgio e Alessandro.

Funzionario del Comune di Monreale si è distinto per la sua brillante ed incisiva operosità nei settori della Segreteria Generale e dei Lavori Pubblici, diventando maestro impareggiabile e punto di riferimento per tutti i suoi colleghi. E’ stato anche prezioso segretario della Comunità montana e stretto collaboratore di Bino Li Calsi, sindaco di Monreale e Presidente dell’Ente Parco dell’Etna.

Fino alla fine non si è voluto risparmiare per assicurare la sua incisiva collaborazione nella qualità di segretario della Opera pia “Benedetto Balsamo” in Monreale e della Casa del Fanciullo in San Giuseppe Jato. Per il suo impegno a favore degli anziani ospitati nelle suddette strutture si è conquistato la stima e l’amicizia di numerosi sacerdoti e dei vescovi, che si sono succeduti, fino ad oggi, alla guida della nostra Diocesi.

L’amicizia è stata una dimensione fondamentale nella vita di Salvino Cimino, un’amicizia vera, alla pari della fratellanza, non occasionale, ma duratura, intensa, un’amicizia capace di esprimere affetto, solidarietà, comunità di valori e di ideali. Ed è il ricordo dell’amico gioioso, generoso, leale che vogliamo conservare.

I funerali saranno celebrati domattina, alle ore 10,30 nella chiesa di San Castrense.

Alla famiglia Cimino le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.