Una giornata di spensieratezza per le nonnine della casa di riposo Benedetto Balsamo

L'iniziativa è stata dell'associazione “Humanitas Speranza per una zampa”

MONREALE, 16 febbraio – Per le nonnine della casa di riposo "Monsignor Benedetto Balsamo" di Monreale, ieri è stato un pomeriggio all'insegna dell'intrattenimento, grazie all'iniziativa promossa dall'associazione "Humanitas speranza per una zampa" .

All'iniziativa hanno preso parte la presidente dell'associazione Silvana lo Iacono, Pietro Zercone in arte "il signor Pellegrino" e Piero Faraci, volontario del territorio monrealese, non nuovo ad iniziative in favore delle ospiti della struttura. Canti, battute, chiacchierate hanno contraddistinto il pomeriggio . È stato soprattutto il "Signor Pellegrino" a strappare sorrisi a tutte quante. Ognuna di loro, oltre a presentarsi e dire le proprie origini, è stata stuzzicata con battute che hanno rallegrato il loro cuore. Era proprio questo l'obiettivo della giornata .. allontanare i cattivi pensieri e tornare a quella spensieratezza tipica della gioventù.

Si sono affrontati anche argomenti attuali, come l'amore in occasione della giornata di San Valentino appena trascorsa, usi e costumi di un tempo, che adesso non ci sono più. Ogni anziana, inoltre, ha voluto ringraziare i presenti per ciò che hanno pensato per loro, ma anche tutti gli operatori della struttura, che la definiscono un posto sicuro, in cui si sentono curate e protette. Interessante è stato il confronto sulle poesie e le preghiere antiche. Alcune anziane hanno recitato preghiere che ormai non si usano più ma che rimangono impresse nella memoria perché imparate fin da quando erano bambine.

Alla fine del pomeriggio ogni anziana ha avuto la possibilità di scegliere un foulard, donato dall'associazione. Ogni anziana subito l'ha indossato ringraziando i presenti per questa bellissima iniziativa.