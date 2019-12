Musica e arte: tanto fascino ieri al concerto dell'orchestra Salvatore Cicero

L'esibizione all'interno della splendida cornice del Duomo. LE FOTO

MONREALE, 31 dicembre – Magia e tanta inconfondibile bellezza. Basterebbero queste due sole parole a descrivere lo spettacolo offerto, entro le pareti del Duomo, dall'orchestra Salvatore Cicero del Conservatorio Bellini di Palermo di fronte a una nutrita platea di spettatori.

Il monumento, non certamente nuovo a questo tipo di iniziative culturali in tutto e per tutto, è stato armoniosamente riempito, a partire dalle ore 21 di ieri sera, da un'intensa mole di suoni e ritmi che hanno riscaldato l'atmosfera (assai gelida, invece, quanto a temperatura esterna). Gli strumenti, guidati e diretti dal maestro Luigi Rocca, hanno riproposto le composizioni più celebri di geni musicali come Mozart e Rossini, immortali e imperituri, così come immortali e imperiture, nel tempo e nello spazio, sono le loro delicatissime note. Ad esibirsi, in una performance da solista, anche Enrico Bellina.

L'iniziativa culturale, patrocinata dal Comune di Monreale grazie al fondamentale contributo della Regione Siciliana – come previsto – ricade all'interno del calendario delle manifestazioni dedicate a tutto il periodo festivo, ma ha avuto come scopo primo la promozione del sito storico del Duomo, facente parte dell'iter Unesco arabo-normanno.