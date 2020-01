Monreale, approvato il piano anti corruzione

Approvato dalla giunta municipale il piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2020/2022

MONREALE, 30 gennaio - La giunta municipale di Monreale ha approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione, così come stabilito dalla normativa vigente, adottando in unico documento di programmazione, secondo il principio della trasparenza, tutte le misure adottate in materia per il nuovo anno.

In particolare, dopo la pubblicazione dell'avviso rivolto a tutti i soggetti sia pubblici che privati interessati nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale all'aggiornamento del piano triennale, è stato varato l'aggiornamento annuale di quest'ultimo da parte della giunta municipale su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, le cui funzioni sono affidate al segretario generale Francesco Fragale.

E' stato necessario, in particolare, per il biennio 2020-2022, tenere in considerazione gli ultimi interventi normativi riguardanti il sistema di prevenzione della corruzione e, nello specifico, quelli relativi alla segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici, nonchè il mutato orientamento in materia di passaggio del personale dal pubblico impiego a ditte private.



Il piano, che sarà uno strumento di prevenzione della corruzione posto in correlazione con il piano della performance, contiene al suo interno la descrizione sistematica dei procedimenti amministrativi con l'indicazione delle misure anti corruzione da adottare improntate all'imparzialità nelle scelte oltre che mirate ad evitare conflitti con l'interesse pubblico generale nell'ambito dell'azione amministrativa.

Insieme con il piano sono state convalidate le nuove mappature dei processi amministrativi e le schede riguardanti le tabelle di rischio elaborate tenendo conto delle modifiche apportate nei mesi scorsi alla macrostruttura dell'ente.

Al segretario generale è stata infine demandata l'adozione di tutti i provvedimenti utili per l'applicazione di quanto previsto nel piano.