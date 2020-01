Suolo pubblico: blitz della polizia municipale, elevate oggi diverse contravvenzioni

Esercenti di frutta e ambulanti nel “mirino” dei Vigili Urbani

MONREALE, 31 gennaio – Non si conosce ancora con esattezza il bilancio dell’azione repressiva scattata stamattina per le vie di Monreale, con la quale sono state elevate diverse sanzioni amministrative per contrastare il fenomeno dell’occupazione indebita del suolo pubblico.

Ad agire oggi, in un vero e proprio blitz, sono stati gli uomini della Polizia Municipale, che hanno setacciato via Pietro Novelli, piazza Canale, via Venero. Nel “mirino” i venditori di frutta e verdura, ma anche gli ambulanti che, lungi dal rispettare le disposizioni che prevedono una loro attività itinerante, da tempo immemore, ormai, occupano spazi fissi.

La questione è antica e, purtroppo, ancora molto lontana dalla soluzione: i titolari di esercizi magari aumentano la superficie occupata davanti la propria rivendita, ma non può essere dimenticata l’attività totalmente abusiva (ed anche gratuita) di più di un ambulante, in un gioco di concorrenza sleale, che, purtroppo, alla fine porta a questi risultati.

Così come non può essere dimenticato il regime di totale anarchia che regna sia al mercatino rionale del giovedì, sia al mercato del contadino della domenica (entrambi si tengono a piazzale Florio), dove ai (pochi) commercianti autorizzati si aggiungono i (tanti) abusivi, che – in barba a tutte le disposizioni di legge – vendono ciò che vogliono senza controllo alcuno. Insomma, come di vede, una situazione di caos, che finora nessuna amministrazione è riuscita a regolamentare efficacemente.

Probabilmente un indirizzo utile alla causa lo darebbe la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei posti, che oltre a costringere al pagamento chi finora opera in regime di totale abusivismo, renderebbe giustizia a chi tra gli ambulanti vorrebbe mettersi in regola ma che, proprio a causa dell’assenza del bando, non ha potuto farlo fino ad oggi.