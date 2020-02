Eucalyptus adagiato su fili elettrici in via Regione Siciliana: effettuato oggi il sopralluogo

L'intervento è stato rimandato per la mancata presenza di una rappresentanza dell'Enel. LE FOTO

MONREALE, 4 febbraio – Tutto rimandato per l'intervento di potatura di una massiccia pianta di Eucalyptus sita al civico 70 di via Regione Siciliana, sulla strada verso San Martino delle Scale. Sul posto per effettuare un primo sopralluogo oggi due camionette dei vigili del fuoco e alcuni uomini della Protezione Civile e della polizia municipale.

La pianta, oltre ad esser pericolosamente adagiata sui terminali elettrici, è soggetta costantemente a preoccupanti oscillazioni, specialmente in giornate abbastanza ventose, e inolte - trovandosi a circa venticinque metri sopra la strada - potrebbe costituire un pericoloso anche per gli utenti. E' già successo, infatti, che alcuni rami si siano staccati senza, fortunatamente, causare danni. Un anno fa era stato effettuato il primo sopralluogo da parte di una rappresentanza di E-distribuzione, utile a prender atto della tangibile minaccia per la corrente elettrica. Questa mattina, invece, la mobilitazione delle forze preposte alla potatura si è risolta in un nulla di fatto: è necessario infatti attendere il coordinamento da parte di Enel sul posto per poter staccare la corrente e procedere di conseguenza alla messa in sicurezza della pianta.