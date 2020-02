Via Ponte Parco, iniziati i lavori di bitumazione lungo la carreggiata

Tante le proteste in questi mesi da parte dei residenti, stamattina il primo intervento. LE FOTO

MONREALE, 5 febbraio – Dopo mesi d’interlocuzione tra l’amministrazione comunale e la provincia di Palermo, questa mattina, intorno alle ore 10, gli operai provinciali hanno effettuato il primo intervento di asfaltatura, iniziando dal tratto dell’arteria che collega la frazione di Aquino con il comune di Altofonte.

In seguito alle diverse segnalazioni ricevute dai residenti, già nel mese di settembre, l’amministrazione, aveva restituito alla provincia di Palermo – ente di pertinenza – la situazione di degrado in cui versava la SP49. Gli interventi, riguardano i lavori di bitumazione e di riparazione del manto stradale lungo i tratti critici della strada provinciale, al fine di garantire la sicurezza stradale in termini di viabilità e, compatibilmente con le condizioni meteo, dureranno circa 3 giorni.