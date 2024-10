Acquedotto Biviere, si protraggono i lavori alla condotta principale, l'erogazione torna domani

Sono effettuati sulla condotta principale di via degli Astronauti

MONREALE, 25 ottobre – Sarà ripristinata soltanto domani mattina l'acqua agli utenti dell'acquedotto consortile “Biviere”.

Ciò a causa del protrarsi dei lavori di riparazione della condotta principale di distribuzione in via Degli Astronauti. Ad essere interesate sono le utenze della zona che comprende le zone di via Ponte Parco, Aquino, via Adragna, via Dirillo, Borgo Molara e Olio di Lino. L'acquedotto in una nota si scusa per il disagio.