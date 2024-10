Acquedotto Biviere, ancora un guasto: necessari altri lavori di riparazione

Interessate dal black-out idrico le zone di Aquino, Molara e Ponte Parco

MONREALE, 29 ottobre – Proseguono i disagi legati all'erogazione idrica per gli utenti delle zone di Aquino, Molara e Ponte Parco a causa di un nuovo black-out verificatosi al pozzo di via Valle Fico. Non ancora certi o ufficiali i tempi di ripristino del regolare servizio.

Purtroppo, da quanto si è appreso, l'Enel è stata costretta a dovuto sospendere la fornitura elettrica che alimenta il pozzo Valle Fico dal quale viene immessa acqua nella rete dell'acquedotto del Biviere. A causa di ciò, le bolle d' aria hanno creato una seconda rottura, dopo quella che si era verificata nei giorni scorsi, con un cospicua perdita in prossimità di quella riparata venerdì scorso. Verosimilmente entro domani l' erogazione dovrebbe riprendere regolarmente.

L'acquedotto consortile Biviere, frattanto, scusandosi per il disagio, si è premurato di dare opportuna comunicazione all'utenza, affermando che oggi a causa della necessità di effettuare lavori lungo la condotta di via degli Astronauti (nella foto), “a partire dalle 7, si dovrà procedere alla interruzione dell'erogazione idrica in tutte le utenze insediate nelle borgate di Ponte Parco, Aquino, via Adragna, via Dirillo, Molara e Olio di Lino. L'erogazione sarà ripristinata non appena saranno conclusi i lavori”.