Quella villetta d'Aquino tra degrado e desolazione

Rifiuti, incuria strutturale e stato d'abbandono generale la fanno da protagonisti. LE FOTO

MONREALE, 6 febbraio – Non è in effetti la prima volta che si pone l'attenzione sul complesso strutturale della villetta-anfiteatro nella frazione d'Aquino, per tanto tempo abbandonata alla noncuranza tanto da parte delle istituzioni, quanto dei residenti stessi. L'area necessita ancora dopo tanto tempo di un consistente intervento di bonifica.

La struttura, la cui funzione originaria doveva essere quella di predisporre un luogo adatto alle funzioni domenicali (specialmente nei periodi più caldi dell'anno) ma anche ad eventi di interesse pubblico, è circondata complessivamente da aiuole folte di sterpaglie ed erbacce, tra le quali non è impossibile scorgere anche qualche rifiuto. Più in "bella" vista invece sono alcuni sacchi adagiati con assoluta negligenza nei pressi di uno dei varchi d'accesso laterali all'anfiteatro. Il circuito di illuminazione, tutt'intorno, non è in funzione ormai da anni e ciò comporta totale oscurità ovviamente nelle ore di buio. Recentemente alcuni residenti della frazione d'Aquino hanno portato avanti delle proposte per render effettive alcune opere di bonifica complessiva e di ristrutturazione di certi punti di maggior criticità (muretti perimetrali e scale scheggiate etc), nel tentativo di restituire un complesso architettonico che venga reso funzionale nell'interesse comune.