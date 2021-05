Raccolta indumenti usati: ad Aquino contenitore stracolmo e sacchi gettati in strada

Diversi gli articoli presenti sulla sede del marciapiede di via S.L.

MONREALE, 11 maggio - È possibile che si tratti dell’ultimo cassonetto, presente nei pressi della frazione, deputato alla raccolta di indumenti usati e che lo stesso, per ovvie ragioni, non soddisfi più la capacità di contenimento degli articoli che di consueto vengono conferiti dai cittadini.

Morale della favola? Contenitore stipato e sacchi collocati in adiacenza, tanto da impedire la transitabilità pedonale lungo il marciapiede, sede ospitante il medesimo cassonetto appartenente alla ditta appaltatrice che garantisce il servizio di raccolta. È probabile - lo stato fatiscente della struttura implica l’uso del condizionale - che il contratto stipulato tra il comune e la società abbia superato i termini di scadenza, considerando la rimozione di altri cassonetti sparsi per il territorio monrealese e nella stessa circoscrizione, luogo in cui periodicamente si registra il fenomeno oltreoceanico dello “shoefiti”, attraverso le scarpe reperite all’interno degli stessi, una volta forzati e aperti.