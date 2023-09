Gli alunni della scuola di Aquino puliscono la frazione

L'iniziativa inserita nell'ambito di Puliamo il Mondo” di Legambiente

MONREALE, 29 settembre – Anche Monreale ha aderito oggi all’iniziativa "Puliamo il Mondo" l'edizione italiana dell'evento internazionale "Clean Up the World" promossa da Legambiente ed organizzata dall’assessore Antonella Giuliano con delega all’Ambiente e Igiene Pubblica del Comune di Monreale in sinergia con l'assessorato all'Istruzione e all'istituto scolastico Leto-Borsellino di Aquino.

Protagonisti assoluti dell’evento i bambini delle classi quinte della scuola primaria di Aquino e l'ambiente. I piccoli scolari, insieme agli insegnanti, agli operatori di Ecolandia e all'amministrazione comunale, hanno ripulito parte della frazione di Aquino, spesso colpita dalla cattiva pratica dell'abbandono dei rifiuti, e hanno avuto modo di vedere e toccare con mano, quanto queste pratiche possano incidere negativamente sul vivere collettivo.

L'iniziativa, infatti, nasce con l'obiettivo di promuovere la cultura del rispetto ambientale partendo proprio dai piccoli cittadini della scuola primaria.

“Non ci siamo voluti fermare alla mera attività di pulizia - dichiara l’assessore Giuliano -ma abbiamo incentrato l'evento puntando sulla sensibilità dei piccoli e sulla loro naturale propensione all'apprendimento dei basilari principi di educazione ambientale, sui principi della prevenzione, sul valore della differenziata e del riuso, sulla condanna morale e materiale verso l'abbandono selvaggio dei rifiuti.

Ritengo sia stata una bella occasione di crescita che ci proponiamo di ripetere a breve anche in altre scuola. Ringrazio per la collaborazione e la disponibilità la dirigente Irene Bornelli, l'assessore Giannetto, gli insegnanti ma soprattutto i ragazzi che con zelo ed entusiasmo hanno accolto e partecipato più che attivamente all'evento’.