Fondo Pasqualino, iniziata la bonifica della discarica abusiva

Era stata oggetto di sequestro, a causa della presenza di materiale pericoloso

MONREALE, 8 maggio – E' iniziata e verrà completata nei prossimi giorni la bonifica della discarica abusiva che si era venuta a creare a fondo Pasqualino, nella frazione di Aquino.

Ne dà notizia il consigliere comunale, Angelo Venturella che si era fatto interprete delle lamentele della popolazione residente. La discarica in questione alcuni anni fa era stata posta sotto sequestro, a causa della presenza di materiale ferroso pericoloso. Da allora in poi, però, nessun altro provvedimento era stato adottato, con l'aggravante che parte del materiale era stato trafugato ed altri rifiuti ingombranti si erano via via accatastati, frutto dell'inciviltà di qualcuno che scambiava il posto per una discarica nella quale conferire di tutto e di più.

Adesso,dopo il provvedimento di dissequestro, della bonifica si occuperanno gli operatori della ditta Ecolandia, che hanno iniziato a rimuovoere parte delle cataste di rifiuti presenti.