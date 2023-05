Rifiuti, domani si completa la bonifica a fondo Pasqualino

Giuliano: “Non trascureremo le periferie”

MONREALE, 9 maggio – A Fondo Pasqualino, nella frazione di Aquino si completa domani la rimozione dei rifiuti abbandonati. Lo rende noto l'assessore all'Igiene Urbana Antonella Giuliano.

Prima dell’intervento sono stati effettuati una serie sopralluoghi con il responsabile del servizio raccolta rifiuti Fabio Adimino che ieri ha iniziato gli interventi con gli operatori della ditta Ecolandia, rimuovendo gran parte dei rifiuti presenti in zona. “Domani – afferma l’assessore Giuliano – completeremo l'opera e si interverrà anche con interventi per la sistemazione del verde pubblico. È intendimento di questa amministrazione non trascurare le periferie, pertanto, stiamo calendarizzando una serie di lavori che riguarderanno tanto il centro quanto le periferie e le frazioni”.