Il Comune fa riparare le scale del parcheggio di via Torres, ma i ciclisti vi scorrazzano indisturbati

Prove di abilità ciclistica, di fronte a centinaia di turisti

MONREALE, 9 febbraio – Il Comune di recente ha provveduto alla riparazione dei gradini rotti della scalinata che porta al parcheggio in fondo alla via Torres, ma qualcuno se ne è dimenticato presto o, meglio ancora, se ne infischia totalmente.

E così, durante queste ultime settimane, sono arrivate alla nostra redazione molte lamentale riguardo l’inciviltà e in mancato rispetto che molti ciclisti mostrano verso la cosa pubblica e in particolare verso le scale del parcheggio.I ciclisti, come in una prova di trial, scendono dalle scale, come ditto, che sono state da pochissimo riparate dal comune, che si è impegnato per la messa in sicurezza dei gradini, molti dei quali erano rotti o spizzicati.

Questi ciclisti, in questo modo, non solo hanno un atteggiamento irrispettoso verso chi ha fatto in modo di riparare le scale, ma danno anche una pessima impressione ai centinaia di turisti che giornalmente passano da quell posto, che, addirittura, alcune volte si sono dovuti scansare per non venir travolti da qualche ciclista maleducato.