Piazzale Candido, dopo la rimozione tornano i rifiuti

La pulizia dura solo 24 ore. I residenti: “Andiamo avanti così da anni”

MONREALE, 18 febbraio - All’inciviltà non c’è mai fine, purtroppo. La segnalazione arrivata alla nostra redazione vuole denunciare la maleducazione dei cittadini che durante la notte raggiugono piaz-zale Candido, ripulito da poco, e gettano la propria immondizia.

I residenti del quartiere sono stufi di questo comportamento da parte delle persone che utilizzano quel-lo spazio come discarica. Questi, chiamiamoli “sporcaccioni”, non hanno nemmeno aspettato venti-quattro ore dalla pulizia del piazzale.Ma non è la prima volta, ci dicono degli abitanti del quartiere, che definiscono questa situazione un “ciclo” che va avanti da anni, a ogni presa di posizione da parte dell’amministrazione, che varie volte si è impegnata per organizzare la pulizia del piazzale, c’è sempre stata la risposta dei cittadini maledu-cati che quotidianamente sporcano con i loro rifiuti. I cittadini chiedono maggiori controlli, anche at-traverso l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza.