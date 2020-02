Pro Loco di Monreale, da oggi parte la convenzione con Unipol Sai

Previste vantaggiose agevolazioni per i soci

MONREALE, 19 febbraio – La Pro Loco è una realtà associativa diffusa in tutta Italia, comprende oltre 6.000 sedi a cui fanno riferimento oltre 50.000 volontari che amano il proprio territorio, ed è naturale che questo mondo così vario e complesso faccia rete con le realtà economiche presenti nei vari contesti.

In breve, ai soci delle Pro Loco vengono offerte svariate agevolazioni su molteplici prodotti: per usufruirne basta presentare la tessera dell’anno in corso.

“Anche la Pro Loco di Monreale – come afferma il presidente Amelia Crisantino – aderisce a questa filosofia e, a partire da oggi, ha attivato una convenzione con l’Agenza generale Monreale Unipol Sai di Fabio e Claudia Cetrano che riconosce numerosi e importanti sconti ai soci aderenti: sono previste tariffe agevolate per l’assicurazione delle autovetture, per incendi, furti, infortuni eccetera. Insomma il variegato mondo Unipol Sai riconosce al socio Pro Loco una serie di prodotti assicurativi a condizioni economiche di favore, nell’ottica di premiare il volontariato che opera a difesa del proprio territorio”.

Articoli correlati Amelia Crisantino nuovo presidente dell'associazione Proloco di Monreale