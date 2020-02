Via Regione Siciliana, tra topi e rifiuti

Si lamentano i residenti: necessario adottare provvedimenti urgenti. LE FOTO

MONREALE, 27 febbraio - La segnalazione arrivata in mattinata alla nostra redazione, vuole denunciare lo stato di degrado in cui versa una parte di Via Regione Siciliana. La strada, infatti, presenta numerosi rifiuti abbandonati a margine della carreggiata, anche in terreni privati, che vanno dal “semplice” sacchetto di plastica a rifiuti molto più grandi come materassi e copertoni di auto.

Siamo riusciti ad intercettare alcuni abitanti della via, che non hanno nascosto la loro paura per le condizioni in cui versa il loro quartiere e il loro stupore nel vedere come non si riesca a rendere più decorosa la via che viene percorsa da centinaia di persone ogni giorno.

I residenti hanno voluto renderci nota anche la presenza di topi, che da giorni se non settimane, invadono i cassonetti sottostanti al ‘Cres’. L’argomento, qualche giorno fa, è stato affrontato dalla nostra redazione, anche attraverso l pubblicazione di un video molto eloquente.

I roditori, hanno più volte tentato di attaccare i passanti che volevano conferire la loro spazzatura. La situazione è critica ma al peggio purtroppo non c’è mai fine. Fra i molti rifiuti presenti nell’erba alta, sono stati trovati dei grandi pezzi di tubi fatti di eternit.

I residenti intervistati hanno manifestato la loro paura nell’avere a pochi metri dalle loro case rifiuti di questa pericolosità e chiedono un intervento più che repentino dalle autorità competenti.