Monreale, rinnovati gli incarichi dei dirigenti comunali

Tra riconferme e nuove responsabilità sono stati ridefiniti gli incarichi di responsabilità per i dirigenti comunali

MONREALE, 27 febbraio - A soli tre mesi dall'ultima revisione degli incarichi dirigenziali ed in seguito all'approvazione della deliberazione di giunta con cui è stata revisionata la macrostruttura dell'ente con la previsione di ulteriori incarichi di posizione organizzativa, l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario assegnare le nuove responsabilità ai dirigenti, anche alla luce dei recenti pensionamenti.

Il miglioramento della funzionalità dell'apparato burocratico - si legge nel provvedimento emanato dal sindaco Alberto Arcidiacono - è l'obiettivo che l'amministrazione comunale si è prefissata attraverso la revisione delle assegnazioni ai dirigenti delle aree comunali nel rispetto delle loro capacità, competenze ed esperienze professionali.

Una sostanziale riconferma nei ruoli finora ricoperti per il segretario generale, Francesco Fragale, al quale viene riassegnata la direzione dello staff del sindaco e della segreteria generale, del CED comunale e della comunicazione istituzionale, dell'area affari legali e contratti, nonché in via eccezionale la dirigenza della sezione risorse umane incardinata nell'area affari generali ed istituzionali.

A Maria Rita Curcio, dirigente a tempo indeterminato, viene attribuita invece la dirigenza dell'area Promozione Sociale e Territoriale.

Ad Ignazio Tabone, dirigente a tempo determinato, viene riconfermata la direzione dell'area Gestione Risorse oltre al ruolo di vicesegretario del Comune.

Per Maurizio Busacca, dirigente a tempo indeterminato, vengono sostanzialmente riconfermati gli incarichi precedentemente svolti, ovvero la dirigenza dell'area Gestione del territorio, la delega alle funzioni di datore di lavoro, la direzione amministrativa del corpo di Polizia Municipale, nonché quella dell'area Pianificazione del territorio, già a lui assegnata a partire da quest'anno dopo il pensionamento del dirigente Nicolò Cangemi.

A tutti i dirigenti comunali restano assegnati gli obiettivi del programma amministrativo del sindaco e la loro valutazione sarà effettuata in relazione al raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione.

La nuova designazione delle responsabilità dirigenziali è così entrata in vigore con l'emanazione della relativa determinazione sindacale.