Rifiuti, il Comune avvia le procedure per la gara annuale

Si avvarrà della società Mediaconsult per il noleggio della piattaforma informatica per l'espletamento della nuova gara d'appalto

MONREALE, 28 febbraio - Il Comune di Monreale, in vista della scadenza annuale dell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, ha avviato le procedure per il nuovo appalto relativo all'annualità 2020-2021.

Il Dirigente dell'area gestione del territorio, dopo aver determinato quale metodo di scelta del nuovo contraente il sistema della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha così dovuto procedere al noleggio della piattaforma informatica necessaria all'espletamento delle operazioni di gara.

La procedura è stata necessaria in quanto è in vigore l'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara ai sensi delle direttive comunitarie vigenti e del codice dei contratti pubblici.

Così, non potendo avvalersi né del Mepa, né dell'Urega e non possedendo una propria piattaforma, per il Comune si è reso necessario rivolgersi all'esterno ed è stata perciò individuata la piattaforma informatica della società Mediaconsult s.r.l. al costo di 3.300 euro per la gestione della nuova procedura di gara da implementare per l'affidamento del servizio rifiuti.

