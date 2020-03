Incuria e degrado in via Strada Ferrata e in via Cannolicchio: ennesima segnalazione degli utenti

Copertoni, materassi, rifiuti vari e sterpaglie ingombrano il tratto. LE FOTO

MONREALE, 2 marzo - Ormai da anni via Strada Ferrata viene praticata non solo dagli automobilisti ma, in virtù della sua conformazione pianeggiante, anche come percorso prediletto dagli sportivi durante le ore diurne. Nonostante sia, proprio per queste ragioni, una strada molto frequentata, è – purtroppo da tempo immemore - completamente abbandonata all'incuria e all'inciviltà.

Sui bordi della strada è possibile imbattersi in diversi cumuli di ogni tipo di rifiuto: copertoni di automobili, materassi, carcasse di divani ed elettrodomestici. Giusto qualche mese fa un tratto della strada era stata soggetto a un'opera di bonifica generale: una volta ripulita dalle erbacce, queste sono state accatastate lateralmente in diversi punti e da quel momento mai ritirate, comportando – come conseguenza – un sensibile restringimento della carreggiata percorribile. Come se non bastasse, sulla via è presente oltretutto acqua di scolo che, per la scarsa manutenzione, si riversa lungo la strada mettendo in difficoltà gli sportivi e anche gli automobilisti, il tutto aggravato dalla mancanza di illuminazione serali nelle ore notturne.



Nella medesima situazione di abbandono si trova la parte alta di via Cannolicchio. Le mura laterali sono pericolanti ed é presente pattume ai lati della strada già abbastanza angusta, malgrado sia frequentata dai turisti come percorso francigeno che da Rocca-Mezzomonreale porta a Monreale.