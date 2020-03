Coronavirus, da domani chiudono barbieri e parrucchieri

Un’ordinanza del sindaco obbliga allo stop temporaneo

MONREALE, 11 marzo – Chiusi fino al 3 aprile barbieri, parrucchieri, acconciatori, truccatori, centri estetici, tatuatori e realizzatori di piercing. Lo stabilisce l’ordinanza del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che adotta questa misura straordinaria nel territorio cittadino per contrastare il pericolo contagio da coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore a partire da domani mattina.

Si tratta di una misura severa, che certamente crea un ulteriore zavorra alla marcia della già depressa economia locale. Non può non rilevarsi, tuttavia, che il provvedimento, già nell’aria anche in altri centri, costituisce, al tempo stesso, una attenta precauzione che le autorità sanitarie del territorio, ivi compreso il sindaco, che è il responsabile della salute pubblica del Comune, devono prendere in un momento così delicato, per non dire altro, per tutta la comunità.

I dati che arrivano dal Nord Italia, in cui il contagio non sembra diminuire in maniera sensibile, che dicono, purtroppo, che non è escluso che altri focolai possano formarsi nella nostra regione, inducono chi amministra ad adottare misure anche severe nell’interesse di tutti.