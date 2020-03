Coronavirus, negativo il tampone della donna monrealese

Lo hanno reso noto le autorità sanitarie

MONREALE, 14 marzo – E’ fortunatamente negativa al tampone la donna di Monreale che nei giorni scorsi si era sottoposta al tampone per verificare il suo eventuale contagio al coronavirus. Gli accertamenti biologici effettuati subito dopo hanno escluso qualsiasi problema.

Il fatto, del quale non avevamo voluto dare notizia per non alimentare inutili allarmismi, è stato confermato in mattinata dalle autorità sanitarie. Lo conferma pure il sindaco Alberto Arcidiacono sul suo profilo facebook. Ne diamo notizia adesso per rassicurare tutti, dal momento che, soprattutto sui social, era emersa una forte preoccupazione al riguardo.